Huawei и ZTE, близкие к компартии Китая, в США объявили угрозами нацбезопасности

Федеральная комиссия США по связи (FCC) 30 июня объявила китайские компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности, они якобы связаны с руководством компартии, разведслужбами и армией КНР.

«Бюро по общественной и внутренней безопасности FCC официально объявило две компании – Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании, как и филиалы, - компаниями, попадающими под запрет агентства от ноября 2019 года на использование универсальной сервисной поддержки для приобретения оборудования и услуг от компаний, представляющих угрозу национальной безопасности», - говорится в сообщении FCC.

В агентстве добавили, что в результате этого решения ежегодные средства в размере $8,3 млрд из Фонда универсального обслуживания FCC не могут больше быть использованы для покупки, приобретения, обслуживания, улучшения, модификации или иной поддержки любого оборудования или услуг, производимых или предоставляемых этими компаниями.

Региональные американские компании, работающие в сельской местности, ранее активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.



Председатель FCC Аджит Пай в твиттере заявил о том, что обе компании связаны с Коммунистической партией Китая и китайскими военным, а также обязаны сотрудничать с китайскими разведывательными службами.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.

США уже несколько лет ведут торговые войны с КНР, их инициатором стал нынешний президент США, считающий, что во взаимном торговом обороте стран сложился явный дисбаланс в пользу Китая.