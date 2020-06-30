С намеком на поправки. Петербуржец добавил к памятнику Николаю I золотую ногу и отправился под арест на 3 суток
Творчество петербуржца, вдохновлённого голосованием по поправкам в Конституцию, не оценили в суде. Автору арт-объекта с золотой ногой придётся провести в несвободе трое суток.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 30 июня Октябрьский суд привлёк к административной ответственности Алексея Грибеля за нарушение порядка организации пикетирования (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).
Накануне вечером Грибель вышел на Исаакиевскую площадь к Мариинскому дворцу. С собой он принёс золотую ногу манекена, к которой крепилась бирка с надписью «#Самоизоляция#Конституция2020» и баннер черного цвета с вырезанным текстом: «Не подав рук протянутся ноги». Атрибуты он вывесил на строительном ограждении памятника Николаю I. Получившуюся картину сфотографировал.
«В судебном заседании Грибель пояснил, что, действительно, сделал все вышеизложенное, но не считает это выражением своего мнения и формировать мнение окружающих не планировал, а созданный им арт-объект является произведением уличного искусства. Ногу нашел в помойке», — добавили в пресс-службе. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.