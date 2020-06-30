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30.06.2020 20:40
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С намеком на поправки. Петербуржец добавил к памятнику Николаю I золотую ногу и отправился под арест на 3 суток

Творчество петербуржца, вдохновлённого голосованием по поправкам в Конституцию, не оценили в суде. Автору арт-объекта с золотой ногой придётся провести в несвободе трое суток.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 30 июня Октябрьский суд привлёк к административной ответственности Алексея Грибеля за нарушение порядка организации пикетирования (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Накануне вечером Грибель вышел на Исаакиевскую площадь к Мариинскому дворцу. С собой он принёс золотую ногу манекена, к которой крепилась бирка с надписью «#Самоизоляция#Конституция2020» и баннер черного цвета с вырезанным текстом: «Не подав рук протянутся ноги». Атрибуты он вывесил на строительном ограждении памятника Николаю I. Получившуюся картину сфотографировал.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«В судебном заседании Грибель пояснил, что, действительно, сделал все вышеизложенное, но не считает это выражением своего мнения и формировать мнение окружающих не планировал, а созданный им арт-объект является произведением уличного искусства. Ногу нашел в помойке», — добавили в пресс-службе. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Комментарии (6)

Алексей Власов
Саратовец, а не петербуржец. У нас своих художников полно, правильно посадили! Пущай у себя в Саратове перфомансы водит.
kоt-obormot
мотивировочную часть решения бы посмотреть - на основании чего ему трое суток вкатали?
f0ntan
Есть оскорбление чувств верующих и статья за это оскорбление. А этот товарищ оскорбил чувства организаторов поправок в конституцию, сравнив новый вариант конституции 2020 с золотым манекеном женской ноги
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