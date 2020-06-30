Творчество петербуржца, вдохновлённого голосованием по поправкам в Конституцию, не оценили в суде. Автору арт-объекта с золотой ногой придётся провести в несвободе трое суток.



Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 30 июня Октябрьский суд привлёк к административной ответственности Алексея Грибеля за нарушение порядка организации пикетирования (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Накануне вечером Грибель вышел на Исаакиевскую площадь к Мариинскому дворцу. С собой он принёс золотую ногу манекена, к которой крепилась бирка с надписью «#Самоизоляция#Конституция2020» и баннер черного цвета с вырезанным текстом: «Не подав рук протянутся ноги». Атрибуты он вывесил на строительном ограждении памятника Николаю I. Получившуюся картину сфотографировал.