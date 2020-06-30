Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 93%. Мнение выразили более миллиона человек

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Москве и Нижегородской области к вечеру 30 июня. По данным штаба, общая явка составила 93,1%, проголосовали более 1 млн 107 тыс человек.



Как передаёт РИА «Новости», всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 — жители столицы. В Нижегородской области на электронное голосование зарегистрировался 139 571 человек, за пять дней проголосовали 122 815 человек. Те, кто не успели проголосовать дистанционно, смогут 1 июля сделать это на участке по месту жительства.

