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Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 20:25
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Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 93%. Мнение выразили более миллиона человек

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Москве и Нижегородской области к вечеру 30 июня. По данным штаба, общая явка составила 93,1%, проголосовали более 1 млн 107 тыс человек.

Как передаёт РИА «Новости», всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 — жители столицы. В Нижегородской области на электронное голосование зарегистрировался 139 571 человек, за пять дней проголосовали 122 815 человек. Те, кто не успели проголосовать дистанционно, смогут 1 июля сделать это на участке по месту жительства.

По словам официального представителя штаба по наблюдению Александра Асафова, данных о сбоях в голосовании не поступало, однако, ряд пользователей всё же столкнулись с проблемами. По мнению Асафова, это результат атак, которые были отражены.

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Комментарии (10)

krasnonosov
Еще пара процентов и оставим далеко позади саму Чечню!
193121
Что-то мало 93%. Недоработали АйТишники.
Александра Чайкина
Вот такие СМС рассылают из Карелии: ""Голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ проходит с 25.06.2020г. по 01.07.2020г. С уважением ЦИК Карелии." ПО ОДОБРЕНИЮ.. Ясно? Это совершенно откровенная манипуляция. Наглость ЦИКа зашкаливает просто.
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