FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 20:30
1
Печать

В Тучковом переулке меняют брусчатку. Обещают сохранить рисунок

В Тучковом переулке в Петербурге стартовали работы в рамках адресной программы ремонта дорог. Завершить собираются в октябре.

Как сообщает 30 июня КРТИ, подрядчику - ООО «СК «Орион плюс» - предстоит отремонтировать участок протяженностью 500 метров. В него входят 4 тыс. квадратных метров проезжей части и 2,18 тыс. квадратных метров тротуара. «Технология работ предусматривает полное сохранение рисунка существующего исторического мощения, выполненного из колотого штучного камня породы габбро-диабаз, также замену существующего асфальтобетонного покрытия — говорится в сообщении. - Дополнительно для предотвращения застоя воды будет отремонтирована лотковая зона проезжей части. Также в целях предотвращения заезда транспортных средств на пешеходную зону и обеспечения безопасного прохода пешеходов будут выполнены работы по установке нового гранитного бортового камня для отделения проезжей части от тротуара».

Ремонт предполагается завершить в октябре 2020 года. Ограничение движения будет происходить поэтапно.

Фото: Пресс-служба КРТИ
Фото: Пресс-служба КРТИ

Напомним, перекладка исторического мощения на Васильевском острове уже приводила к скандалам. В 2015 году, недалеко от Тучкова переулка проходил ремонт улицы Репина. После окончания работ депутат Алексей Ковалев обратил внимание, что очертания кладки изменились. В итоге подрядчику пришлось восстанавливать привычный рисунок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний