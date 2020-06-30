В Тучковом переулке в Петербурге стартовали работы в рамках адресной программы ремонта дорог. Завершить собираются в октябре.
Как сообщает 30 июня КРТИ, подрядчику - ООО «СК «Орион плюс» - предстоит отремонтировать участок протяженностью 500 метров. В него входят 4 тыс. квадратных метров проезжей части и 2,18 тыс. квадратных метров тротуара. «Технология работ предусматривает полное сохранение рисунка существующего исторического мощения, выполненного из колотого штучного камня породы габбро-диабаз, также замену существующего асфальтобетонного покрытия — говорится в сообщении. - Дополнительно для предотвращения застоя воды будет отремонтирована лотковая зона проезжей части. Также в целях предотвращения заезда транспортных средств на пешеходную зону и обеспечения безопасного прохода пешеходов будут выполнены работы по установке нового гранитного бортового камня для отделения проезжей части от тротуара».
Ремонт предполагается завершить в октябре 2020 года. Ограничение движения будет происходить поэтапно.
Напомним, перекладка исторического мощения на Васильевском острове уже приводила к скандалам. В 2015 году, недалеко от Тучкова переулка проходил ремонт улицы Репина. После окончания работ депутат Алексей Ковалев обратил внимание, что очертания кладки изменились. В итоге подрядчику пришлось восстанавливать привычный рисунок.