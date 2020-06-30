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30.06.2020 19:40
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Самосвал выехал на «встречку» на КАД и поймал «ГАЗель». Водителя зажало

Водитель автомобиля серьезно пострадал в аварии на кольцевой автодороге Петербурга днем 30 июня. На участке, где ведутся дорожные работы, ему навстречу выехал самосвал.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:15 на 123-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с Выборгским шоссе, 54-летний водитель большегруза Mercedes-Benz Actros с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». На кадрах с места ДТП видно, что столкнулись самосвал и грузовая «ГАЗель» магазина «Петрович».

В результате ДТП 29-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью», получил тяжёлые травмы. Автор видео, опубликованного в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», сообщил, что пострадавшего зажало в кабине.

Напомним, до 1 июля в связи с реконструкцией северного участка КАД между развязками с Западным скоростным диаметром и проспектом Энгельса полностью перекрыто внутреннее кольцо. Транспорт перепускают по внутреннему.

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