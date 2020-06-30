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30.06.2020 19:05
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В Псковской области появятся ещё два госпиталя. Шойгу пообещал Путину успеть до середины сентября

Минобороны России до середины сентября построит два дополнительных госпиталя в Пскове и Великих Луках. Об этом 30 июня заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове, там будет построено два госпиталя — на 200 мест (в Пскове. — Прим. ред.) и в Великих Луках на 100. В настоящее время идут работы по заливке фундаментов. Надеюсь, к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей», — цитирует его РИА Новости.

С начала пандемии в России было зафиксировано 647 849 случаев COVID-19, что является третьим результатом в мире после Бразилии (почти 1,4 миллиона) и США (около 2,6 миллиона). 412 650 россиян исцелились от коронавируса, а для 9 320 он закончился летальным исходом. В Псковской области с начала пандемии заразились 2 757 человек.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Шойгу церковь построил, и теперь займётся менее актуальными делами
***_555
А зачем? Он же сказал, что мы уже вирус победили?
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