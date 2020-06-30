В Псковской области появятся ещё два госпиталя. Шойгу пообещал Путину успеть до середины сентября

Минобороны России до середины сентября построит два дополнительных госпиталя в Пскове и Великих Луках. Об этом 30 июня заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.



«По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове, там будет построено два госпиталя — на 200 мест (в Пскове. — Прим. ред.) и в Великих Луках на 100. В настоящее время идут работы по заливке фундаментов. Надеюсь, к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей», — цитирует его РИА Новости.

