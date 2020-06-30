Ночной Петербург снова будет сиять до рассвета. Энергетики решили не ждать осени и включить подсветку

Ночной Петербург обретёт свой привычный облик в ночь с 30 июня на 1 июля. Энергетики решили не ждать осени и возобновить штатный режим работы архитектурно-художественной подсветки. Об этом во вторник заявили в Смольном.



«Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» поэтапно возобновляют штатный режим работы объектов архитектурно-художественной подсветки, начиная с исторического центра города, акватории Невы. Решение не дожидаться сентября принято в связи с развитием внутреннего туризма, возобновлением с 28 июня 2020 года работы туристических прогулочных экскурсий по рекам и каналам Северной столицы», — сообщает пресс-служба администрации губернатора.

