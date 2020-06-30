В список системообразующих предприятий включили гостиничные сети

Правительственная комиссия поддержала включение девяти гостиничных сетей в обновленный перечень системообразующих организаций, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму 30 июня.

«Правительственная комиссия поддержала включение предприятий туризма в обновленный перечень системообразующих организаций российской экономики. В список вошли 9 крупных гостиничных предприятий… ООО «Азимут Хотелс Компани», ООО «РМХК» «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Компани», ООО «Айси Интернэшнл Хотелс» InterContinental, ООО «Васта Дискавери», ООО «Космос ОГ», НАО «Красная Поляна», ООО «Амакс», ООО «ГОСТ Отель Менеджмент», ООО «Арбат Отель Менеджмент», — говорится в сообщении.

Эти гостиничные сети управляют 173 гостиницами, номерной фонд которых превышает 38,7 тыс. номеров, отметили в ведомстве.



«Ключевыми показателями при выборе предприятий стали количество отелей, номеров и сотрудников (не менее 1200), а также выручка за календарный год (не менее 2 млрд руб.). Все отобранные компании-франчайзеры являются налоговыми резидентами Российской Федерации, а также первыми представителями туристской отрасли в списке системообразующих предприятий», — объяснили в Ростуризме.



Включенные в перечень компании являются крупными работодателями, эта мера поддержит их в сложной экономической ситуации, подчеркнула руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

