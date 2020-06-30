Смольный решил продать дом Челищева на Вознесенском. Всего программа приватизации должна принести полмиллиарда

Комитет имущественных отношений опубликовал проект полумиллиардной программы приватизации на ближайшие 3 года. Дом Челищева отчаялись сдать в аренду.

Среди прочих объектов, в проект программы на 2021 год включены находящиеся в казне Санкт-Петербурга неиспользуемые нежилые здания, рыночная стоимость оценивается в 121,3 млн рублей. Это два здания так называемого Фабричного поселка в Красносельском районе, которые ранее указывали в программе «Памятник за рубль».

Третье здание — объект культурного наследия «Дом Челищева» на Вознесенском, 36А. Для того чтобы приватизировать его, разработан отдельный законопроект. В пояснительной записке указано: здание признано аварийным и подлежащим реконструкции, а впоследствии переведено в нежилое. «В отношении здания три раза проводились торги по продаже... с условием приспособления под размещение гостиницы, — сообщает комитет. — Торги признаны несостоявшимися. Также в отношении здания 07.11.2019 проведены торги на предоставление в аренду по программе «Рубль за метр» с условием приспособления под объект гостиничной инфраструктуры, арендная плата 2,6 млн руб./мес. Торги также признаны несостоявшимися». По результатам профильного совещания «принято решение о целесообразности реализации здания на торгах».