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30.06.2020 17:12
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Смольный решил продать дом Челищева на Вознесенском. Всего программа приватизации должна принести полмиллиарда

Комитет имущественных отношений опубликовал проект полумиллиардной программы приватизации на ближайшие 3 года. Дом Челищева отчаялись сдать в аренду.

Среди прочих объектов, в проект программы на 2021 год включены находящиеся в казне Санкт-Петербурга неиспользуемые нежилые здания, рыночная стоимость оценивается в 121,3 млн рублей. Это два здания так называемого Фабричного поселка в Красносельском районе, которые ранее указывали в программе «Памятник за рубль».

Третье здание — объект культурного наследия «Дом Челищева» на Вознесенском, 36А. Для того чтобы приватизировать его, разработан отдельный законопроект. В пояснительной записке указано: здание признано аварийным и подлежащим реконструкции, а впоследствии переведено в нежилое. «В отношении здания три раза проводились торги по продаже... с условием приспособления под размещение гостиницы, — сообщает комитет. — Торги признаны несостоявшимися. Также в отношении здания 07.11.2019 проведены торги на предоставление в аренду по программе «Рубль за метр» с условием приспособления под объект гостиничной инфраструктуры, арендная плата 2,6 млн руб./мес. Торги также признаны несостоявшимися». По результатам профильного совещания «принято решение о целесообразности реализации здания на торгах».

Кроме того, в программе — 100 % акций АО «Авенариум+», которые содержались еще в планах на 2019 год, а также ОАО «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4». За них предполагают выручить 362 млн и 19,5 млн соответственно.

Ранее «Фонтанка» сообщила также, что в проект программы попали 4 унитарных предприятия, среди которых ГУП «ТЭК». Речь идет не о продаже, а о реорганизации в соответствии с 485-ФЗ, который предусматривает ликвидацию государственных унитарных предприятий.

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