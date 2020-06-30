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30.06.2020 16:45
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ГУП «ТЭК» избавится от приставки ГУП. Предприятие включают в программу приватизации, оно останется в собственности города

Комитет имущественных отношений подготовил проект программы приватизации на 2021–2023 годы. В нем оказалось ГУП «ТЭК».

Согласно документу, опубликованному 4 июня, в программу 2021 года включены 4 унитарных предприятия: «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», предприятие по оказанию банно-прачечных услуг «Скат» и ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». В КИО пояснили, что ресурсоснабжающая организация, предположительно, станет акционерным обществом со 100-процентным участием города. При этом для приватизации ТЭК комитет подготовил отдельный проект городского закона «О приватизации отдельных государственных унитарных предприятий».

Напомним, 27 декабря был принят 485-ФЗ, который предусматривает ликвидацию государственных унитарных предприятий, если речь не идет о вопросах безопасности. О том, какие ГУП могут сменить оболочку, «Фонтанка» писала в начале года.

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48 %. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. ГУП «ТЭК» на 100 % принадлежит городу.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Ждем увеличения количества сварившихся в кипятке горожан.
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