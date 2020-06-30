ГУП «ТЭК» избавится от приставки ГУП. Предприятие включают в программу приватизации, оно останется в собственности города
Комитет имущественных отношений подготовил проект программы приватизации на 2021–2023 годы. В нем оказалось ГУП «ТЭК».
Согласно документу, опубликованному 4 июня, в программу 2021 года включены 4 унитарных предприятия: «Баня
Напомним, 27 декабря был принят 485-ФЗ, который предусматривает ликвидацию государственных унитарных предприятий, если речь не идет о вопросах безопасности. О том, какие ГУП могут сменить оболочку, «Фонтанка» писала в начале года.
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около