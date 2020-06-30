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30.06.2020 22:56
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Из карликовой галактики в созвездии Водолея внезапно пропала гигантская звезда

Астрономы впервые стали свидетелями неожиданного исчезновения крупной звезды в одной из соседних карликовых галактик, расположенной в созвездии Водолея.

Как передаёт 30 июня ТАСС, авторы статьи, опубликованной в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполагают, что звезда стала чёрной дырой, «пропустив» превращение в сверхновую.

«Столь крупные звезды обычно становятся источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования. Поэтому исчезновение этого светила стало для нас сюрпризом. Если оно действительно напрямую превратилось в чёрную дыру, то мы стали первыми свидетелями того, как жизнь гигантской звезды закончилась таким образом», — отмечает астрофизик из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) Эндрю Аллан.

В последние годы учёные начали сомневаться в том, насколько хорошо они понимают принципы появления сверхновых звёзд. Это связано с открытием так называемых «неудавшихся» сверхновых — «стариков», которые просто исчезли с небосвода, а также с обнаружением нескольких необычно ярких всплесков, выходящих далеко за теоретические пределы яркости.

Звезда из карликовой галактики PHL 293B в созвездии Водолея — ещё один возможный пример «неудавшейся» сверхновой. Это необычно крупное светило, в 2,5 млн раз ярче Солнца. Наблюдая его в течение 8 лет, учёные пришли к выводу, что голубой гигант находится на последних стадиях своего существования. Это доказывали периодические колебания в его яркости и резкие изменения в структуре спектра.

А в августе прошлого года звезда внезапно исчезла с телескопов, абсолютно бесследно. Удивлённые астрофизики детально изучили снимки галактики. Новые снимки подтвердили, что звезда не просто потускнела или поменяла спектр свечения, а действительно пропала. Анализ указал на два возможных сценария. Умирающая звезда могла породить плотное облако пыли, которое загородило её излучение от наблюдателей на Земле и сделало её невидимой для телескопов. С другой стороны, в 2019 году звезда могла исчерпать все запасы водорода и гелия и превратилась в чёрную дыру напрямую, минуя фазу сверхновой.

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Комментарии (4)

Hans-Christian
Я не удивлюсь, если звёзды по факту - точечные источники света, и произошёл банальный сбой - источник сломался.
Видел мельком видос на Ютубе, чувак увеличил максимально в цифровой телескоп какую-то крупную звезду, а там что-то похожее на компакт-диск по форме.
killbeachtrash
"Обнулилась".
i224
Девушка попросила достать звезду с неба...
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