Из карликовой галактики в созвездии Водолея внезапно пропала гигантская звезда

«Столь крупные звезды обычно становятся источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования. Поэтому исчезновение этого светила стало для нас сюрпризом. Если оно действительно напрямую превратилось в чёрную дыру, то мы стали первыми свидетелями того, как жизнь гигантской звезды закончилась таким образом», — отмечает астрофизик из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) Эндрю Аллан.

В последние годы учёные начали сомневаться в том, насколько хорошо они понимают принципы появления сверхновых звёзд. Это связано с открытием так называемых «неудавшихся» сверхновых — «стариков», которые просто исчезли с небосвода, а также с обнаружением нескольких необычно ярких всплесков, выходящих далеко за теоретические пределы яркости.

Звезда из карликовой галактики PHL 293B в созвездии Водолея — ещё один возможный пример «неудавшейся» сверхновой. Это необычно крупное светило, в 2,5 млн раз ярче Солнца. Наблюдая его в течение 8 лет, учёные пришли к выводу, что голубой гигант находится на последних стадиях своего существования. Это доказывали периодические колебания в его яркости и резкие изменения в структуре спектра.

А в августе прошлого года звезда внезапно исчезла с телескопов, абсолютно бесследно. Удивлённые астрофизики детально изучили снимки галактики. Новые снимки подтвердили, что звезда не просто потускнела или поменяла спектр свечения, а действительно пропала. Анализ указал на два возможных сценария. Умирающая звезда могла породить плотное облако пыли, которое загородило её излучение от наблюдателей на Земле и сделало её невидимой для телескопов. С другой стороны, в 2019 году звезда могла исчерпать все запасы водорода и гелия и превратилась в чёрную дыру напрямую, минуя фазу сверхновой.