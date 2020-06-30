COVID-19 заразились уже 62 тысячи белорусов
В Белоруссии, президент которой сегодня в Ржеве вместе с Владимиром Путиным открыл памятник погибшим советским солдатам, количество инфицированных новым коронавирусом 30 июня превысило отметку в 62 тысячи.
«Зарегистрированы 62 тыс. 118 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 785 тестов», — говорится в сообщении минздрава республики в Telegram-канале.
Общее число летальных случаев достигло 392. Как отмечает министерство, у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.
За весь период эпидемии в республике выздоровели и были выписаны из больниц 46 054 пациента, которым диагностировали COVID-19.