COVID-19 заразились уже 62 тысячи белорусов

В Белоруссии, президент которой сегодня в Ржеве вместе с Владимиром Путиным открыл памятник погибшим советским солдатам, количество инфицированных новым коронавирусом 30 июня превысило отметку в 62 тысячи.

«Зарегистрированы 62 тыс. 118 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 785 тестов», — говорится в сообщении минздрава республики в Telegram-канале.

Общее число летальных случаев достигло 392. Как отмечает министерство, у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.