Чизкейки без маркировки, грязные полы и незащищенный масками персонал. Два заведения с Рубинштейна оштрафовали на круглую сумму
С десяток санитарно-эпидемиологических нарушений нашли в двух заведениях в Центральном районе. За них собственникам предстоит расплачиваться не только рублем, но и репутацией.
Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 июня, Куйбышевский райсуд привлек к административной ответственности ООО «Новые традиции вкуса» и ООО «Квартал», расположенные на улице Рубинштейна. Их оштрафовали на 100 и 200 тысяч соответственно.
По результатам проверки было установлено, что сотрудники заведений занимались приготовлением овощей, мяса, рыбы и яиц при отсутствии условий для их обработки, сделанные ими соусы имели истекший срок годности, ряд продуктов, например чизкейки и штрудели, хранились без маркировки, а безалкогольные напитки и вовсе — на полу.
Помимо этого, в местах, где готовились блюда, были грязные полы, мусорные бачки стояли без крышек, раковина в служебном туалете была заставлена бытовыми предметами, в кладовой деформирован пол, а средства для уборки уже давно «выдохлись».
У сотрудников заведения не было медкнижек, никто не проверял их на респираторные заболевания, не мерил температуру перед началом смены, не предоставил маски и перчатки. В помещениях не проводилось обеззараживание воздуха и не было бактерицидных облучателей. Не говоря уже о соблюдении социальной дистанции в полтора метра между посетителями на входе.
По данным СПАРК, ООО «Новые традиции вкуса» принадлежит расположенный по указанному адресу «Каха бар». Сведения о барах, кафе и ресторанах, принадлежащих второму оштрафованному юрлицу, отсутствуют.