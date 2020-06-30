Чизкейки без маркировки, грязные полы и незащищенный масками персонал. Два заведения с Рубинштейна оштрафовали на круглую сумму

С десяток санитарно-эпидемиологических нарушений нашли в двух заведениях в Центральном районе. За них собственникам предстоит расплачиваться не только рублем, но и репутацией.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 июня, Куйбышевский райсуд привлек к административной ответственности ООО «Новые традиции вкуса» и ООО «Квартал», расположенные на улице Рубинштейна. Их оштрафовали на 100 и 200 тысяч соответственно.

По результатам проверки было установлено, что сотрудники заведений занимались приготовлением овощей, мяса, рыбы и яиц при отсутствии условий для их обработки, сделанные ими соусы имели истекший срок годности, ряд продуктов, например чизкейки и штрудели, хранились без маркировки, а безалкогольные напитки и вовсе — на полу.