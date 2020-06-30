Завод двигателей Hyundai подорожал на 400 млн рублей. Смольный обещает помочь с инфраструктурой

Дочернее предприятие корейского автоконцерна Hyundai ООО «Хёндэ ВИА Рус», которое строит в Петербурге завод по выпуску двигателей, подписало с правительством Петербурга соглашение о взаимодействии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Смольного.

Проект реализуется в рамках заключенного ранее специального инвестиционного контракта. Прямые инвестиции в проект составляют 13,1 млрд рублей. Ранее сумма вложений указывалась в размере 12,7 млрд рублей. Таким образом, за полгода стройка подорожала на 400 млн рублей. В пресс-службе Hyundai подтвердили информацию, но причины увеличения затрат не назвали.