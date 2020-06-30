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30.06.2020 16:08
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Завод двигателей Hyundai подорожал на 400 млн рублей. Смольный обещает помочь с инфраструктурой

Дочернее предприятие корейского автоконцерна Hyundai ООО «Хёндэ ВИА Рус», которое строит в Петербурге завод по выпуску двигателей, подписало с правительством Петербурга соглашение о взаимодействии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Смольного.

Проект реализуется в рамках заключенного ранее специального инвестиционного контракта. Прямые инвестиции в проект составляют 13,1 млрд рублей. Ранее сумма вложений указывалась в размере 12,7 млрд рублей. Таким образом, за полгода стройка подорожала на 400 млн рублей. В пресс-службе Hyundai подтвердили информацию, но причины увеличения затрат не назвали.

Пробный запуск новой площадки запланирован на первый квартал 2021 года, а уже в октябре 2021 года начнется массовое производство. Завод будет выпускать двигатели Gamma I объемом 1,6 литра, соответствующие высоким экологическим требованиям. Проектная мощность предприятия — 240 тыс. двигателей в год, при выходе на полную мощность — более 300 тыс. двигателей. Часть произведенной продукции планируется экспортировать.

Губернатор Александр Беглов пообещал, что город будет сопровождать новый проект на всех этапах, в том числе оказывать помощь в развитии необходимой инфраструктуры.

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Комментарии (1)

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