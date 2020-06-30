Болельщики «Зенита» назвали Малкома лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»
Бразильский нападающий Малком назван лучшим футболистом матча 24 тура чемпионата Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Голосование среди болельщиков проходило в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте».
Болельщики сине-бело-голубых назвали Малкома «G-Drive. Лучшим игроком» матча #ЗенитКрылья#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/JH2dX8MlgM— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 30, 2020
Всего проголосовало более 13700 человек. Из них
Напомним, что «Зенит» победил в том матче со счетом 2:1. Оба гола забил Артём Дзюба с пенальти. Малком также отличился, но его гол отменили из-за нарушений правил.
Это была первая игра «Зенита» на «Газпром Арене» после возобновления сезона. Подробнее об этой встрече читайте в материале «Фонтанки».