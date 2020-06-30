Болельщики «Зенита» назвали Малкома лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»

Всего проголосовало более 13700 человек. Из них 51 % отдали свое предпочтение Малкому. Второе место занял Артём Дзюба (27 %). На третьем месте — Вильмар Барриос (5 %).

Напомним, что «Зенит» победил в том матче со счетом 2:1. Оба гола забил Артём Дзюба с пенальти. Малком также отличился, но его гол отменили из-за нарушений правил.