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30.06.2020 16:01
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Болельщики «Зенита» назвали Малкома лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»

Бразильский нападающий Малком назван лучшим футболистом матча 24 тура чемпионата Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Голосование среди болельщиков проходило в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте».

Всего проголосовало более 13700 человек. Из них 51 % отдали свое предпочтение Малкому. Второе место занял Артём Дзюба (27 %). На третьем месте — Вильмар Барриос (5 %).

Напомним, что «Зенит» победил в том матче со счетом 2:1. Оба гола забил Артём Дзюба с пенальти. Малком также отличился, но его гол отменили из-за нарушений правил.

Это была первая игра «Зенита» на «Газпром Арене» после возобновления сезона. Подробнее об этой встрече читайте в материале «Фонтанки».

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