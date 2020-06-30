Олег Тиньков рассказал, как борется с лейкемией. Бизнесмен переболел коронавирусом
Бизнесмен Олег Тиньков во время лечения лейкемии заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в инстаграме 30 июня.
Тиньков прошёл лечение тремя курсами химиотерапии в немецкой клинике. Три месяца назад бизнесмен переболел COVID-19. «Я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года», — отметил Тиньков. Он попросил прощения «у всех, кого обидел в этой жизни».
Диагноз основателю TCS Group Holding поставили в октябре 2019 года. Из-за болезни бизнесмен покинул пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.