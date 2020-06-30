Бизнесмен Олег Тиньков во время лечения лейкемии заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в инстаграме 30 июня.

Тиньков прошёл лечение тремя курсами химиотерапии в немецкой клинике. Три месяца назад бизнесмен переболел COVID-19. «Я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года», — отметил Тиньков. Он попросил прощения «у всех, кого обидел в этой жизни».