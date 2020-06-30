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30.06.2020 15:53
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Олег Тиньков рассказал, как борется с лейкемией. Бизнесмен переболел коронавирусом

Бизнесмен Олег Тиньков во время лечения лейкемии заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в инстаграме 30 июня.

Тиньков прошёл лечение тремя курсами химиотерапии в немецкой клинике. Три месяца назад бизнесмен переболел COVID-19. «Я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года», — отметил Тиньков. Он попросил прощения «у всех, кого обидел в этой жизни».

Диагноз основателю TCS Group Holding поставили в октябре 2019 года. Из-за болезни бизнесмен покинул пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

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Комментарии (5)

Андрей Ольшанский
Воровал в России, лечился в Германии, умрет в Англии. Путь русского патриота. Здоровья рачку.
pila_grigoryeva
а обидел он многих верне многие миллионы попавших к нему в долговое рабство
Уверен никто его не простит
Да ему это и не надо
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