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30.06.2020 15:40
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Полиция осмотрела «ранения» «Опеля» с Выборгского шоссе и разыскивает агрессора на «Ренж Ровере»

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на сообщения с ярким видео в соцсетях и СМИ о стрельбе на Выборгском шоссе. Официально: никто не пострадал. В пресс-релизе упомянуты и газ, и пули.

Кадр из видео
Кадр из видео

Как сообщает 30 июня пресс-служба главка, полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, имевшего место 29 июня около 19 часов на Выборгском шоссе. В полицию обратился 36-летний водитель автомобиля «Опель Астра». По его словам, в ходе конфликта с водителем «Ренж Ровера» он применил газовый баллончик, а тот — предположительно травматический пистолет. В ходе осмотра на «Опеле» зафиксированы повреждения.

За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются личность водителя внедорожника и все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении.

Как писала «Фонтанка», конфликт произошёл из-за того, что водитель «Ренж Ровера» пытался объехать затор по обочине, а водитель «Астры» помешал ему. Наше издание также выяснило, какой семье принадлежит дорогой автомобиль и сколько ещё машин у них есть.

Кадр из видео
Кадр из видео

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Комментарии (23)

BobCat2
Оба хороши. Мужик из Опеля должен был выйти и залить из баллончика в момент отлома зеркала. Или сидеть дальше. Вместе с тем баллончик не оружие и ущерба не нанёс, так что с него спроса нет. А вот его оппонент попал нормально - напал с применением огнестрельного оружия. Никакой самообороны тут и рядом не было, ибо на него в этот момент не нападали. Хулиганство с применением оружия.
И вроде оба - взрослые люди, а как глупые дети себя повели и огребли проблем на ровном месте.
тат2007amg
Оба применяли средства самообороны для нападения. Обоюдка, но одного - лишить лицензии..
SanNik
А остальные граждане чего сидели в своих машинах?
помню заварушку пару лет назад на приозерском шоссе (тогда еще не было скоростного до Лосево).
Какой то чудак на БМВ Х5 ломился по обочине. Ему загородил путь мужик на КИА. В итоге долгих стараний БМВ Х5 объехал КИА, заблокировал ему путь и пошел разбираться.
Я и двое других посторонних водителя толь двери открыть успели, собираясь выйти и вмешаться.
Чудак на БМВ Х5 прыгнул в машину и полетел по обочине, поняв что ничем хорошим для него эти разборки не закончатся.
Чего люди сидят в машинах? Навалять хаму так, чтобы потом в машину больше сесть не мог и не портил другим жизнь - это же такое хорошее дело.
Ну не будет человек стрелять если выйдут хотя бы 4 человека - понимает, что после первого выстрела здоровым ни он ни машина отсюда не уедет.
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