SanNik 30 Июн 2020 в 16:16 30 Июн 2020 в 16:16

А остальные граждане чего сидели в своих машинах?

помню заварушку пару лет назад на приозерском шоссе (тогда еще не было скоростного до Лосево).

Какой то чудак на БМВ Х5 ломился по обочине. Ему загородил путь мужик на КИА. В итоге долгих стараний БМВ Х5 объехал КИА, заблокировал ему путь и пошел разбираться.

Я и двое других посторонних водителя толь двери открыть успели, собираясь выйти и вмешаться.

Чудак на БМВ Х5 прыгнул в машину и полетел по обочине, поняв что ничем хорошим для него эти разборки не закончатся.

Чего люди сидят в машинах? Навалять хаму так, чтобы потом в машину больше сесть не мог и не портил другим жизнь - это же такое хорошее дело.

Ну не будет человек стрелять если выйдут хотя бы 4 человека - понимает, что после первого выстрела здоровым ни он ни машина отсюда не уедет.