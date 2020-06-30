Полиция осмотрела «ранения» «Опеля» с Выборгского шоссе и разыскивает агрессора на «Ренж Ровере»
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на сообщения с ярким видео в соцсетях и СМИ о стрельбе на Выборгском шоссе. Официально: никто не пострадал. В пресс-релизе упомянуты и газ, и пули.
Как сообщает 30 июня пресс-служба главка, полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, имевшего место 29 июня около 19 часов на Выборгском шоссе. В полицию обратился 36-летний водитель автомобиля «Опель Астра». По его словам, в ходе конфликта с водителем «Ренж Ровера» он применил газовый баллончик, а тот — предположительно травматический пистолет. В ходе осмотра на «Опеле» зафиксированы повреждения.
За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются личность водителя внедорожника и все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении.
Как писала «Фонтанка», конфликт произошёл из-за того, что водитель «Ренж Ровера» пытался объехать затор по обочине, а водитель «Астры» помешал ему. Наше издание также выяснило, какой семье принадлежит дорогой автомобиль и сколько ещё машин у них есть.