Таиланд не спешит выходить из самоизоляции. Власти продлили режим ЧП до августа
Власти королевства в Юго-Восточной Азии решили продлить коронавирусные ограничения, несмотря на небольшое число заболевших.
«Правительство Таиланда в третий раз продлило режим чрезвычайного положения в стране до 31 июля», — цитирует 30 июня заявление премьер-министра Прают Чан-Оча Bloomberg.
По его словам, власти продлевают коронавирусные ограничения из-за заботы о здоровье граждан, а не из-за желания сохранить чрезвычайные полномочия. Прают Чан-Оча призвал жителей не расслабляться и соблюдать меры предосторожности.
С начала пандемии в Таиланде был выявлен всего 3 171 случай COVID-19, однако власти ввели жесткие ограничения. В июне в королевстве объявили о возобновлении международного авиасообщения, но не для туристов.