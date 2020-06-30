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30.06.2020 15:34
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Таиланд не спешит выходить из самоизоляции. Власти продлили режим ЧП до августа

Власти королевства в Юго-Восточной Азии решили продлить коронавирусные ограничения, несмотря на небольшое число заболевших.

«Правительство Таиланда в третий раз продлило режим чрезвычайного положения в стране до 31 июля», — цитирует 30 июня заявление премьер-министра Прают Чан-Оча Bloomberg.

По его словам, власти продлевают коронавирусные ограничения из-за заботы о здоровье граждан, а не из-за желания сохранить чрезвычайные полномочия. Прают Чан-Оча призвал жителей не расслабляться и соблюдать меры предосторожности.

С начала пандемии в Таиланде был выявлен всего 3 171 случай COVID-19, однако власти ввели жесткие ограничения. В июне в королевстве объявили о возобновлении международного авиасообщения, но не для туристов.

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Комментарии (1)

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