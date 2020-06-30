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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»
Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в июне 2020 года: NEWПИТЕР, «Архитектор», «Новое Купчино» и «Город мастеров».
В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» возводит восьмой и девятый лоты. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.
В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, завершается остекление оконных проемов. На 70% выполнены работы по остеклению балконов. Работы по прокладке наружных сетей и кровельные работы выполнены на 90%. Завершены работы по штукатурке и заливке полов мест общего пользования. В настоящее время на объекте продолжаются работы по разводке системы отопления, а также монтаж системы электроснабжения. Ведутся работы по благоустройству придомовой территории.
В девятом лоте комплекса, также состоящем из 9-этажного дома на 259 квартир, в первой, второй и третьей секциях продолжается монтаж створок холодных витражей. Во всех четырех секциях идут работы по устройству межкомнатных перегородок и монтаж коллекторных дверей. Завершаются работы по монтажу дверей лифтхоллов. Продолжается монтаж слаботочных электрических и сантехнических систем, а также прокладка инженерных систем на техническом этаже. Ведется монтаж витражей и изделий из ПВХ профиля на первом этаже в квартирах и коммерческих помещениях. Идет черновая отделка мест общего пользования. Во всех секциях выполняются работы по оштукатуриванию балконов. Ведется благоустройство территории и прокладка питающих линий под освещение прилегающей территории.
В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 8 лота, получившего название «Архитектор». Жилой комплекс включает в себя 869 квартир и подземный паркинг на 274 машино-места. В настоящее время на объекте начались штукатурные работы. Продолжается облицовка жилого комплекса декоративным кирпичом с 1 по 4 этаж. Помимо этого, во всех секциях ведутся кровельные работы и монтаж витражей. Завершена установка металлоконструкций на лестничных клетках и переходных балконах. Ведется монтажу инженерных систем: отопление, электрика, вентиляция, а также слаботочные системы. Кроме того, во всех секциях идет обустройство подземного паркинга на 274 машино-места. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.
На Малой Бухарестской улице продолжается возведение трех очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. В настоящее время здесь завершаются отделочные работы — ведется отделка мест общего пользования. Выполняется благоустройство придомовой территории. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельно стоящих дома, завершена поэтажная разводка инженерных систем. Подходит к завершению монтаж окон. На третьем этапе, куда входят четыре секции основного корпуса, завершается разводка инженерных сетей, идет монтаж оконных проемов, выполняются работы по обустройству кровли. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на IV квартал 2020 года.
В Калининградской области компания «Строительный трест» продолжает строительство второго (третья очередь) и четвертого (четвертая очередь) лотов проекта ЖК «Город мастеров». В состав второго лота входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10.
В доме №7 завершаются работы по отделке мест общего пользования, идет монтаж внутридомового газового оборудования. В доме №8 ведутся работы по монтажу металлочерепицы, внутренней электропроводки и штукатурке стен. Началось утепление стен мест общего пользования. В доме №9 завершаются работы по устройству фасада вдоль Уютной улицы и со стороны двора. Выполняется отделка мест общего пользования и монтаж внутридомового газового оборудования. В доме №10 завершено остекление оконных проемов и лоджий. Осуществляется монтаж электрики и работы по устройству фасадов.
В состав четвертого лота проекта входит один дом. В июне начались работы по монтажу металлочерепицы на кровле, продолжается разводка электрики.
На площадке выполняются работы по благоустройству, продолжается монтаж крытых парковок. Производятся работы по прокладке электросетей, монтажу наружного освещения и видеонаблюдения.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «NEWПИТЕР» (7 лот) — застройщик ООО «ИК«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Капитал» — застройщик ЗАО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Архитектор» — застройщик ЗАО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Новое Купчино» — застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru
ЖК «Город Мастеров» — застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/