Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» возводит восьмой и девятый лоты. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.



В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, завершается остекление оконных проемов. На 70% выполнены работы по остеклению балконов. Работы по прокладке наружных сетей и кровельные работы выполнены на 90%. Завершены работы по штукатурке и заливке полов мест общего пользования. В настоящее время на объекте продолжаются работы по разводке системы отопления, а также монтаж системы электроснабжения. Ведутся работы по благоустройству придомовой территории.



В девятом лоте комплекса, также состоящем из 9-этажного дома на 259 квартир, в первой, второй и третьей секциях продолжается монтаж створок холодных витражей. Во всех четырех секциях идут работы по устройству межкомнатных перегородок и монтаж коллекторных дверей. Завершаются работы по монтажу дверей лифтхоллов. Продолжается монтаж слаботочных электрических и сантехнических систем, а также прокладка инженерных систем на техническом этаже. Ведется монтаж витражей и изделий из ПВХ профиля на первом этаже в квартирах и коммерческих помещениях. Идет черновая отделка мест общего пользования. Во всех секциях выполняются работы по оштукатуриванию балконов. Ведется благоустройство территории и прокладка питающих линий под освещение прилегающей территории.



В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 8 лота, получившего название «Архитектор». Жилой комплекс включает в себя 869 квартир и подземный паркинг на 274 машино-места. В настоящее время на объекте начались штукатурные работы. Продолжается облицовка жилого комплекса декоративным кирпичом с 1 по 4 этаж. Помимо этого, во всех секциях ведутся кровельные работы и монтаж витражей. Завершена установка металлоконструкций на лестничных клетках и переходных балконах. Ведется монтажу инженерных систем: отопление, электрика, вентиляция, а также слаботочные системы. Кроме того, во всех секциях идет обустройство подземного паркинга на 274 машино-места. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.



На Малой Бухарестской улице продолжается возведение трех очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. В настоящее время здесь завершаются отделочные работы — ведется отделка мест общего пользования. Выполняется благоустройство придомовой территории. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельно стоящих дома, завершена поэтажная разводка инженерных систем. Подходит к завершению монтаж окон. На третьем этапе, куда входят четыре секции основного корпуса, завершается разводка инженерных сетей, идет монтаж оконных проемов, выполняются работы по обустройству кровли. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на IV квартал 2020 года.

