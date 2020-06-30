В Петербурге вступают в силу ограничения движения из-за работ на нескольких улицах. Изменения уже ввели на набережной Фонтанки, а в первых числах июля введут на Московском проспекте, улице Даля и Токсовской улице.



Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 июня по 10 июля ограничивается движение транспорта по четной стороне набережной реки Фонтанки от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта. ООО «Петрострой Инжиниринг» проложит там газопровод.