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30.06.2020 15:03
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Движение на Фонтанке ограничивает газопровод. На Московском проспекте водителей потеснит ремонт освещения

В Петербурге вступают в силу ограничения движения из-за работ на нескольких улицах. Изменения уже ввели на набережной Фонтанки, а в первых числах июля введут на Московском проспекте, улице Даля и Токсовской улице.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 июня по 10 июля ограничивается движение транспорта по четной стороне набережной реки Фонтанки от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта. ООО «Петрострой Инжиниринг» проложит там газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 1 июля по 10 августа из-за реконструкции наружного освещения будут поэтапно ограничивать движение по Московскому проспекту от улицы Фрунзе до улицы Типанова. Работы ведет Ассоциация «Невский Свет».

Фото: ГАТИ Петербурга

В связи с продолжением реконструкции канализации с 2 июля по 3 августа будет закрыто движение по улице Даля от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова. Объезд предусмотрен по улице Профессора Попова и Барочной улице. Работы выполнит ООО «Навигатор-СБС».

Фото: ГАТИ Петербурга

А с 3 по 6 июля ограничивается движение на перекрёстке Токсовской улицы и бокового проезда улицы Руставели с закрытием сквозного движения по Токсовской улице. ООО «ТГК-Сервис» выполняет там работы по реконструкции теплосети. Объезжать предполагается по улице Руставели, проспекту Просвещения, Гражданскому и Суздальскому проспектам.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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