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30.06.2020 14:53
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Пулково возвращается к круглосуточному режиму работы. С коронавирусом продолжат бороться тряпками

Аэропорт Пулково возвращается к круглосуточному режиму работы. Бороться с COVID-19 тут продолжат с помощью дезинфекции всех поверхностей и обеззараживания воздуха в терминале.

Как сообщили представители ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 30 июня, пассажиров с 1 июля начнут обслуживать без перерывов. Их попросят не забывать про средства индивидуальной защиты и не заходить за пределы разметки для соблюдения социальной дистанции. Это правило придется соблюдать у стоек регистрации, в зоне контроля и при выходе на посадку.

Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»

С начала пандемии персоналу аэропорта также регулярно измеряют температуру и следят за тем, чтобы работники не снимали перчатки и маски.

Как 25 июня заявил генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, смысла «держать аэропорт четыре часа закрытым» здесь больше не видят. Необходимость возвращения к коронавирусному режиму, в частности, связана с возвращением отдельных маршрутов и программ авиакомпаний и с растущим пассажиропотоком.

В аэропорту сейчас далеко не все путешественники и встречающие боятся коронавируса и соблюдают правила. На фотографиях видно, что многие ожидают посадки без соблюдения социальной дистанции и охотно заходят в работающие кафе.

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Комментарии (10)

maarks1909
а где же комнатные собачки из потребнадзора или они только барыг мелких прессовать могут? В Пулково все отлично никаких нарушений нет. Ну ну.....
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Проснись, тряпка!!!!!
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