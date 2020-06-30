Аэропорт Пулково возвращается к круглосуточному режиму работы. Бороться с COVID-19 тут продолжат с помощью дезинфекции всех поверхностей и обеззараживания воздуха в терминале.

Как сообщили представители ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 30 июня, пассажиров с 1 июля начнут обслуживать без перерывов. Их попросят не забывать про средства индивидуальной защиты и не заходить за пределы разметки для соблюдения социальной дистанции. Это правило придется соблюдать у стоек регистрации, в зоне контроля и при выходе на посадку.