Пулково возвращается к круглосуточному режиму работы. С коронавирусом продолжат бороться тряпками
Аэропорт Пулково возвращается к круглосуточному режиму работы. Бороться с COVID-19 тут продолжат с помощью дезинфекции всех поверхностей и обеззараживания воздуха в терминале.
Как сообщили представители ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 30 июня, пассажиров с 1 июля начнут обслуживать без перерывов. Их попросят не забывать про средства индивидуальной защиты и не заходить за пределы разметки для соблюдения социальной дистанции. Это правило придется соблюдать у стоек регистрации, в зоне контроля и при выходе на посадку.
С начала пандемии персоналу аэропорта также регулярно измеряют температуру и следят за тем, чтобы работники не снимали перчатки и маски.
Как 25 июня заявил генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, смысла «держать аэропорт четыре часа закрытым» здесь больше не видят. Необходимость возвращения к коронавирусному режиму, в частности, связана с возвращением отдельных маршрутов и программ авиакомпаний и с растущим пассажиропотоком.
В аэропорту сейчас далеко не все путешественники и встречающие боятся коронавируса и соблюдают правила. На фотографиях видно, что многие ожидают посадки без соблюдения социальной дистанции и охотно заходят в работающие кафе.