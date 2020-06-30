FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 14:42
2
Печать

Потерпевшим в ДТП с Ефремовым признан младший сын погибшего водителя

Младший сын Дмитрия Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщает 30 июня «Интерфакс».

«В деле сейчас четыре потерпевших. Трое [брат, жена и старший сын] у меня, и младший сын, которого представляет другой адвокат», — рассказал агентству адвокат Александр Добровинский.

8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном (этот момент попал на видео). Его водитель Дмитрий Захаров был госпитализирован и через несколько часов умер в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП Ефремов был сильно пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено дело по статье, предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Сам Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

NikiMagnusson
С кем же удастся договорится быстрее ?
И когда ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний