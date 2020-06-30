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30.06.2020 14:34
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Житель Фрунзенского района заметил мусор на газоне. Уберем до 2025-го — пообещали на портале «Наш Санкт-Петербург»

Читателю «Фонтанки» из Фрунзенского района, который на портале «Наш Санкт-Петербург» пожаловался на кучу мусора на газоне у Южного шоссе, пришел ответ: работы выполнят до 31 декабря 2025 года. Переписку с чиновниками петербуржец 30 июня показал нашему изданию. Ранее «Фонтанка» обращала внимание на то, что аналогичные ответы на портале получают десятки жалоб.

Петербуржец Станислав опубликовал на портале «Наш Санкт-Петербург» фотографию свалки мусора из пакетов и резиновых покрышек у Южного шоссе, 47, к. 3, 12 июня. В тот же день модератор перевел классификацию проблемы из категории «Двор/Благоустройство/Мусор на внутридворовой территории» в категорию «Двор/Благоустройство/Мусор на газонах (крупногабаритные объекты)». Спустя 5 дней сообщение передали координатору — администрации Фрунзенского района.

Фото: читатель "Фонтанки" Станислав

29 июня на жалобу пришел ответ: работы будут выполнены до 31 декабря 2025 года при условии наличия бюджетного финансирования. В администрации Фрунзенского района объяснили это тем, что строительные изделия расположены на территории, собственность на которую не разграничена. «Программой на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы не предусмотрен демонтаж и вывоз железобетонных объектов, расположенных в границах земель общего пользования по вышеуказанному адресу, и дополнительное финансирование на данные виды работ отсутствует, — говорится в сообщении. — Данная проблема не требует безотлагательного принятия мер и не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных работ (не создает аварийность и не представляет опасности для граждан)».

Фото: читатель "Фонтанки" Станислав

Однако Станиславу пообещали держать сообщение на контроле до 2026-го. «С учетом вышеизложенного для выполнения данных видов работ необходимо проведение конкурсных процедур, по результатам которых будет заключен контракт, со сроком действия декабрь 2025 года. Работы будут выполнены до 31 декабря 2025 года при условии наличия необходимого бюджетного финансирования. Дополнительно сообщаем, что работы могут быть выполнены ранее указанного срока», — обнадежили в администрации.

«Фонтанка» уже подробно рассказывала о десятках типовых ответов на жалобы петербуржцев на бесхозные куски бетона на газонах, предложения об установке детских площадок и просьбы устранить лужи во дворах. По мнению некоторых чиновников, смысл такого общения в том, чтобы рассказать гражданам, что власти как минимум знают о проблеме. В свою очередь, представители ЖКС и ТСЖ неоднократно заявляли, что жалобщики перегнули палку и добавляют им лишнюю работу.

Фото: читатель "Фонтанки" Станислав
Фото: читатель "Фонтанки" Станислав

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Комментарии (6)

hedgehog_
так онож было слеплено по заказу полставченко. и сразу делалось для ничего неделания. годами ищут сараи с овощами, которые одни и теже мордылиц ставят в одних и техже местах. это стабильность путинская
local_5e4d8cf621bfb
Для них образцом для обещаний является главный чиновник Всея Руси (обнулятор),портреты которого украшают их кабинеты."Слушайте,чего вы хотите,чтобы я землю ел из горшка с цветами?Клялся на крови?"(с)
В Невском районе железобетонные изделия собираются убрать уже в 2030 году
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