Читателю «Фонтанки» из Фрунзенского района, который на портале «Наш Санкт-Петербург» пожаловался на кучу мусора на газоне у Южного шоссе, пришел ответ: работы выполнят до 31 декабря 2025 года. Переписку с чиновниками петербуржец 30 июня показал нашему изданию. Ранее «Фонтанка» обращала внимание на то, что аналогичные ответы на портале получают десятки жалоб.

Петербуржец Станислав опубликовал на портале «Наш Санкт-Петербург» фотографию свалки мусора из пакетов и резиновых покрышек у Южного шоссе, 47, к. 3, 12 июня. В тот же день модератор перевел классификацию проблемы из категории «Двор/Благоустройство/Мусор на внутридворовой территории» в категорию «Двор/Благоустройство/Мусор на газонах (крупногабаритные объекты)». Спустя 5 дней сообщение передали координатору — администрации Фрунзенского района.