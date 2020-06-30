В Петербурге и Ленобласти за полгода продано 1,85 млн кв. м жилья, доля ипотечных сделок в июне достигла 80%
Спрос на первичном рынке по итогам первого полугодия превысил показатели относительно стабильных лет развития рынка недвижимости — первых шести месяцев 2015 и 2017 годов — и составил 1,85 млн кв. м. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», за счет активных мая и июня во втором квартале было продано около 830 тыс. кв. м жилья, что превосходит прогнозы многих экспертов.
— Активные продажи в мае и июне позволили рынку преодолеть апрельское снижение и выйти на достаточно высокие показатели по итогам полугодия, даже несмотря на несколько недель работы в режиме самоизоляции и перевода офисов в онлайн, — прокомментировала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Покупательский интерес серьезно поддержала ипотека — в июне с ее использованием заключалось около 80% сделок. При этом доля льготной ипотеки в объеме всех ипотечных сделок у разных застройщиков составила в среднем более 90%.
Средние цены в июне продолжили свой рост: масс-маркет в Петербурге прибавил 1,4% за месяц (и уже +7,6% с начала года) до 123,3 тыс. рублей, а в пригородах рост составил 1,5% за месяц, 80,3 тыс. рублей за «квадрат».
Как поясняют аналитики «Петербургской недвижимости», этот рост цен вызван в том числе рекордно низким для рынка пополнением предложения. В первом полугодии на рынок вышел всего 1 млн кв. м жилья, в то время как за тот же период 2019 года вывели 2,59 млн кв. м, то есть падение составило 61%. Многие застройщики скорректировали свои стратегии в связи с коронавирусом. Кроме того, в условиях работы с эскроу-счетами подготовка к старту проектов стала занимать больше времени, чем раньше.