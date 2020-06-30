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30.06.2020 13:14
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В Невском районе появятся новый бульвар и зеленая зона

В Невском районе завершается благоустройство нового пешеходного бульвара и рекреационной зоны. Как сообщают в «Группе ЛСР», бульвар протяженностью более километра пройдет за домами первой линии вдоль Октябрьской набережной. К осени этого года здесь высадят березы и кустарники.

Рядом с бульваром, проходящим между ЖК «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве», появится рекреационная зона общей площадью более 6 тыс. кв. м. Одна ее часть расположится на уровне земли, другая — на эксплуатируемой кровле подземного паркинга.

Во дворах жилых комплексов будет своя зеленая зона, где высадят несколько десятков пород деревьев и кустарников, среди которых — сербская ель, остролистный клен, конский каштан, сирень, розы, можжевельник и другие.

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