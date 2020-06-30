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30.06.2020 14:13
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Россиянин Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1»

Российский автогонщик Сергей Сироткин заявлен резервным пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Рено». Как сообщили в пресс-службе «Рено» во вторник, 30 июня, контракт будет действовать до конца 2020 года.

— Я хорошо знаком с командой, поскольку провел с ней весь 2019 год, — заявил Сироткин. — Я понимаю, насколько важно для команды всегда иметь пилота, который сможет выйти на замену, особенно в текущей мировой ситуации. Я всегда внимателен и сосредоточен, чтобы быть готовым вновь сесть за руль автомобиля «Формулы-1», буду очень рад вскоре увидеться с моими друзьями в «Рено».

Сироткин уже занимал должность резервного пилота в «Рено» в 2017 и 2019 годах. Сезон-2018 он провел в качестве боевого пилота команды «Уильямс». Сироткин — пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing. Гран-при России должен пройти 25–27 сентября в Сочи.

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