Планеты в небе выстроятся на парад. Любителям зрелищ лучше удалиться подальше

Увидеть невооруженным глазом всех участников парада планет не удастся, сообщает 30 июня РИА «Новости» , ссылаясь на научного директора Московского планетария Фаину Рублёву. «Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем, и оно его затмевает», — объяснила астроном.

Любителей парадов может заинтересовать ещё одно мероприятие невероятных масштабов. Оно будет проходить почти весь июль. Правда, чтобы рассмотреть его во всей красе, нужно удалиться на много миллиардов километров.

Планеты движутся медленно и образуют парад постепенно. Поэтому он длится около двух недель, в отличие от затмений, которые происходят в точно назначенное время и продолжаются определённое количество минут. «С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14-го числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн — 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего», — рассказала Рублёва.

Если бы у человека была возможность улететь из Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то можно было бы увидеть, как планеты если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении. То есть рассчитывать на любование парадом с балкона не стоит, отметила Рублёва. По её словам, «парад планет» это не научный термин, его придумали популяризаторы, но астрономы не против такого способа привлечения внимания.

На людей парады планет не оказывают никакого влияния. «Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? — говорит директор Московского планетария. — Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя».