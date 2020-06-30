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30.06.2020 14:07
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Пугающий 2020-й. В России за полгода зафиксировали свыше 240 погодных рекордов, такого ещё не бывало

Метеорологи зафиксировали небывалое количество погодных рекордов за первую половину 2020 года. Об этом 30 июня рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды постоянно обновляются, но этот год особенный. Такого количества метеорологам видеть не приходилось», — цитирует его РИА «Новости».

Вильфанд объяснил, что рекорды обновлялись буквально каждый месяц. Они касались температур и осадков. В итоге синоптики насчитали более 240 заметных превышений показателей.

Минувшая зима в Петербурге была настолько тёплой, что клещи проснулись в январе. Лето же началось с жары. Так Северная столица в июне не раскалялась уже 115 лет.

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