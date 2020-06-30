Смольный: Медицинских масок петербургским врачам хватит на 3,5 месяца, а защитных очков — на 9 дней
Дефицита средств индивидуальной защиты в Санкт-Петербурге на данный момент нет. Запасов, которые хранятся на складах и в медучреждениях города, хватит на срок от 9 дней до трех с половиной месяцев. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.
Депутат просил оперативно выкладывать информацию о наличии и потребности в СИЗ в сети Интернет, однако в Смольном считают, что эта информация никак не ответит на вопросы широкой общественности и может быть предназначена только для специалистов, принимающих решения в сфере организации здравоохранения..
Тем не менее вице-губернатор в своем ответе привел сведения о городских запасах СИЗ по состоянию на 26 июня. Исходя из этих цифр, одноразовых защитных комбинезонов хватит на полтора месяца (исходя из потребности в 110 784 в неделю, в наличии — 618 638 штук), одноразовых халатов — на месяц (в наличии — 2 781 975 штук, на неделю нужно 526 589).
Лучше всего обстоят дела с медицинскими масками — их хватит на 2,5 месяца — и перчатками, запасы которых можно использовать 3,5 месяца. А вот одноразовых очков для медиков есть только на 9 дней — при потребности в 110 784 штуки в неделю их в городе имеется только 154 671 штука.