Смольный: Медицинских масок петербургским врачам хватит на 3,5 месяца, а защитных очков — на 9 дней

Дефицита средств индивидуальной защиты в Санкт-Петербурге на данный момент нет. Запасов, которые хранятся на складах и в медучреждениях города, хватит на срок от 9 дней до трех с половиной месяцев. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.



Депутат просил оперативно выкладывать информацию о наличии и потребности в СИЗ в сети Интернет, однако в Смольном считают, что эта информация никак не ответит на вопросы широкой общественности и может быть предназначена только для специалистов, принимающих решения в сфере организации здравоохранения..