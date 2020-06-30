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30.06.2020 13:50
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«Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово». Путин обратился к россиянам перед голосованием по поправкам

Президент России обратился к гражданам, заверив, что все поправки в Конституцию вступят в силу только при их поддержке.

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. <...> Все предложенные поправки вступят [в силу] только при вашем одобрении», — заявил 30 июня Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, власти расширили голосование на несколько дней из-за заботы о здоровье людей. Глава государства поблагодарил всех, кто уже проголосовал. «Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный», — призвал Путин россиян посетить участки для голосования 1 июля.

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Комментарии (19)

Петр Петров
дружить лучше одному
firma
Да всё будет хорошо, в Петербурге уже восемь миллионов поддержало изменения в конституцию.
Maxic_84
Когда же костлявая придёт за тобой и за коллегой с братской Беларуси
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