«Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово». Путин обратился к россиянам перед голосованием по поправкам

Президент России обратился к гражданам, заверив, что все поправки в Конституцию вступят в силу только при их поддержке.

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. <...> Все предложенные поправки вступят [в силу] только при вашем одобрении», — заявил 30 июня Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, власти расширили голосование на несколько дней из-за заботы о здоровье людей. Глава государства поблагодарил всех, кто уже проголосовал. «Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный», — призвал Путин россиян посетить участки для голосования 1 июля.