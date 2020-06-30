Пост президента не оправдывает нарушения: Twitch заблокировал аккаунт Трампа за оскорбления
Стриминговый сервис Twitch объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации «ненавистнического поведения» во время трансляции.
Как передаёт 30 июня ТАСС со ссылкой на онлайн-издание The Verge, по данным представителя сервиса, контент, носящий оскорбительный характер, был удален.
«Как и любой другой [пользователь], политики на Twitch должны соблюдать наши условия предоставления услуг и правила сообщества, — цитирует издание представителя Twitch. — Мы не делаем исключений для контента политического содержания или важных инфоповодов и будем принимать меры в отношении материалов, которые нарушают наши нормы».
Незадолго до блокировки аккаунта Трампа на стриминговой платформе, отмечает The Verge, американский портал для новостей и дискуссий Reddit заблокировал сообщество сторонников Трампа «r/The_Donald» за многолетние нарушения политики портала. В целом администрация Reddit удалила около 2 тысяч сообществ в соответствии со своими новыми принципами, предусматривающими более жесткие меры против «пропаганды ненависти».