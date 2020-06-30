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30.06.2020 13:29
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Пост президента не оправдывает нарушения: Twitch заблокировал аккаунт Трампа за оскорбления

Стриминговый сервис Twitch объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации «ненавистнического поведения» во время трансляции.

Как передаёт 30 июня ТАСС со ссылкой на онлайн-издание The Verge, по данным представителя сервиса, контент, носящий оскорбительный характер, был удален.

«Как и любой другой [пользователь], политики на Twitch должны соблюдать наши условия предоставления услуг и правила сообщества, — цитирует издание представителя Twitch. — Мы не делаем исключений для контента политического содержания или важных инфоповодов и будем принимать меры в отношении материалов, которые нарушают наши нормы».

Незадолго до блокировки аккаунта Трампа на стриминговой платформе, отмечает The Verge, американский портал для новостей и дискуссий Reddit заблокировал сообщество сторонников Трампа «r/The_Donald» за многолетние нарушения политики портала. В целом администрация Reddit удалила около 2 тысяч сообществ в соответствии со своими новыми принципами, предусматривающими более жесткие меры против «пропаганды ненависти».

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Комментарии (4)

Bakv
А почему не блокирует твиттер этого debiloida Макфола, который врет про то, что Путин платил премии талибам, за убийство американских солдат?
261912761
Придурок долбанный этот Трамп....Америка перестала быть Америкой выбрав его, страна-изгой из-за одного придурка
262074581
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