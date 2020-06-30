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30.06.2020 13:11
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«Водитель перевертыша лежит на дороге». На КАД опрокинулся микроавтобус

Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» на кольцевой автодороге Петербурга утром 30 июня. Собралась пробка длиной больше трех километров.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:30 на 61-м километре внешнего кольца КАД, в Красносельском районе города, 52-летний мужчина на автомобиле Fiat Ducato наехал на силовое ограждение. В результате микроавтобус опрокинулся набок.

Авария произошла перед съездом на Волхонское шоссе, уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Водитель перевертыша лежит на дороге», — пишет очевидица Ирина.

По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель «Фиата» получил тяжёлые травмы. Также пострадал 15-летний пассажир автомобиля, у него травмы легкой степени.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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