Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» на кольцевой автодороге Петербурга утром 30 июня. Собралась пробка длиной больше трех километров.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:30 на 61-м километре внешнего кольца КАД, в Красносельском районе города, 52-летний мужчина на автомобиле Fiat Ducato наехал на силовое ограждение. В результате микроавтобус опрокинулся набок.

Авария произошла перед съездом на Волхонское шоссе, уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Водитель перевертыша лежит на дороге», — пишет очевидица Ирина.