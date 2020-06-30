Определены точные сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. Постановление об этом 30 июня появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на труднодоступных территориях в стране процедуру начнут уже 1 октября 2020 года, а завершат 30 июня 2021 года. Итоги переписи планируется подвести в октябре 2021 года.

Росстат принял решение о переносе сроков на полгода из-за пандемии коронавируса. Как объяснили в руководстве ведомства, это позволит «хорошо и качественно» подготовиться к процедуре.