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30.06.2020 12:59
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Определены точные сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. Постановление об этом 30 июня появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на труднодоступных территориях в стране процедуру начнут уже 1 октября 2020 года, а завершат 30 июня 2021 года. Итоги переписи планируется подвести в октябре 2021 года.

Росстат принял решение о переносе сроков на полгода из-за пандемии коронавируса. Как объяснили в руководстве ведомства, это позволит «хорошо и качественно» подготовиться к процедуре.

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Комментарии (2)

yaprotiv
здравые люди автосалон отменяют в 2021 т.к. не понятно какая обстановка будет - эти перепись населения проводят. Бабло само себя не распилит.
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