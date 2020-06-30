Ректор МГУ рассказал, как начнётся учебный год. Есть три варианта

Московский государственный университет имени Ломоносова прорабатывает три варианта начала учебного года: оптимистичный, средний и крайний. В любом случае учёба стартует 1 сентября 2020 года.
Как передаёт 30 июня агентство «Москва», ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе заседания президиума РСР сообщил о том, как планируется запускать учебный процесс.
«Что касается начала занятий 1 сентября — посмотрим. Оптимистичный прогноз мой: мы должны начать занятия в обычном режиме. Но, я думаю, надо иметь варианты, — говорит Садовничий. — Мы будем готовить три варианта в Московском университете. Первый — оптимистический, когда мы начнем в обычном режиме. Второй — когда лекционные курсы будем делать дистанционно в значительной степени, а на практических хотелось бы видеть студентов. Ну и крайний вариант — мы должны готовить варианты к дистанционному началу наших занятий. Это мысль вслух, это не решение, еще очень многое непонятно. Но тем не менее надо готовиться».
Ранее, по данным СМИ, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российскиx школаx планируется начать 1 сентября в обычном режимe.