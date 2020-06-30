Ректор МГУ рассказал, как начнётся учебный год. Есть три варианта

Московский государственный университет имени Ломоносова прорабатывает три варианта начала учебного года: оптимистичный, средний и крайний. В любом случае учёба стартует 1 сентября 2020 года.

Как передаёт 30 июня агентство «Москва», ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе заседания президиума РСР сообщил о том, как планируется запускать учебный процесс.

«Что касается начала занятий 1 сентября — посмотрим. Оптимистичный прогноз мой: мы должны начать занятия в обычном режиме. Но, я думаю, надо иметь варианты, — говорит Садовничий. — Мы будем готовить три варианта в Московском университете. Первый — оптимистический, когда мы начнем в обычном режиме. Второй — когда лекционные курсы будем делать дистанционно в значительной степени, а на практических хотелось бы видеть студентов. Ну и крайний вариант — мы должны готовить варианты к дистанционному началу наших занятий. Это мысль вслух, это не решение, еще очень многое непонятно. Но тем не менее надо готовиться».