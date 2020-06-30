Полицейские задержали подозреваемого в ночном ограблении в центре Санкт-Петербурга: драка на набережной Мойки 27 июня попала на видео, «Фонтанка» уже показывала его.

Как сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области, подозреваемого задержали в Адмиралтейском районе. Это 32-летний уроженец Челябинской области, в Петербурге он живёт в хостеле и нигде не работает.

Любопытно, что потерпевший тоже приехал в Петербург из Челябинской области. Ему 22 года. После драки, лишившись iPhone 8, он подал заявление в полицию и оценил ущерб в 20 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).