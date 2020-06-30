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30.06.2020 12:40
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На Мойке под камерой сошлись незнакомые друг с другом челябинцы. Драка началась из-за женщины

Полицейские задержали подозреваемого в ночном ограблении в центре Санкт-Петербурга: драка на набережной Мойки 27 июня попала на видео, «Фонтанка» уже показывала его.

Как сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области, подозреваемого задержали в Адмиралтейском районе. Это 32-летний уроженец Челябинской области, в Петербурге он живёт в хостеле и нигде не работает.

Любопытно, что потерпевший тоже приехал в Петербург из Челябинской области. Ему 22 года. После драки, лишившись iPhone 8, он подал заявление в полицию и оценил ущерб в 20 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Правоохранители установили, что в ту ночь (27 июня около 3 часов) подозреваемый, будучи нетрезвым, прогуливался по центру города. На Мойке, 76, недалеко от Исаакиевского собора, он повздорил со случайным прохожим из-за девушки. Словесный конфликт перерос в драку, а она — в избиение и ограбление. Всё это зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Кадр из видео
Кадр из видео

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Медики диагностировали у него перелом руки, множественные ушибы, оказался выбит зуб.

Его обидчик тем временем успел сдать смартфон в скупку, а вырученные деньги потратил. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Кадр из видео
Кадр из видео

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Комментарии (6)

2 ударная
Культурный досуг продолжат в разных местах.
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260928241
Селяне,всем миром , устроили драку.
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