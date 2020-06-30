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30.06.2020 12:45
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Больше трех не собираться. Власти Узбекистана вводят жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Узбекистане принял решение ввести новые ограничения.

«С 1 июля текущего года в «красных» и «желтых» регионах с 07.00 до 23.00 в общественных местах запрещено собираться в группы более трех человек», — сообщается 30 июня на сайте оперативного штаба республики.

Кроме того, власти страны с июля по субботам и воскресеньям закрывают крупные рынки и торговые центры для проведения санитарно-дезинфекционных работ. Также в регионах с большим числом заболевших гражданам запрещают собираться на улицах и во дворах, если только они не идут в магазин или аптеку.

С начала пандемии в Узбекистане было выявлено 8298 случаев COVID-19.

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Комментарии (1)

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