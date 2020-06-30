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30.06.2020 12:34
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В Иране к смертной казни приговорили главу новостного портала

Главу новостного портала Amad News Рухоллу Зама приговорили к смертной казни в Иране. Предполагается, что журналист сотрудничал с зарубежными службами разведки и вёл антиправительственную деятельность.

По словам представителя Верховного суда Ирана Голям Хосейна Исмаили, решение не окончательное и может быть обжаловано.

Как 30 июня пишет The Washington Post, Зам активно освещал протесты в стране с декабря 2017-го по январь 2018 года. По версии следствия, он получал помощь от правительства Франции, а также пользовался поддержкой США и Израиля. В Париже журналист долгое время жил и работал.

О задержании руководителя Amad News стало известно в октябре 2019 года. Об этом сообщали представители Корпуса стражей исламской революции.

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Комментарии (5)

Fjfef
Оппозиция поперхнулась))))
SlawaPiter
Сливному бачку на заметку!
Петр Петров
соловьев с киселем напряглись!!
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