«Главстрой Санкт-Петербург»: тренды в планировочных решениях квартир в первом полугодии 2020 года

Самоизоляция внесла изменения в подход покупателей к выбору недвижимости. Самый заметный тренд этого полугодия — усиление рационализации и функциональности планировочных решений. Появляется все больше предложений с зонированием, которое учитывает потребности каждого члена семьи. Появляются хобби-румы, отдельные рабочие кабинеты, зонированные кухни-гостиные, а также квартиры с двумя полноценными санузлами, с отдельной мастер-спальней с собственной гардеробной и ванной комнатой. Такие планировками увеличивают комфорт проживания и позволяют каждому члену семьи заниматься любимым делом. А хит продаж сезона — квартиры с большими или панорамными окнами.



В Санкт-Петербурге и Ленинградской области аналитики «Главстрой Санкт-Петербург» отмечают, что на рынке масс-маркет в общей структуре сделок постепенно сокращается доля студий и растет спрос на квартиры для семейного проживания. Покупатели все чаще улучшают жилищные условия и выбирают функциональные планировки. Если в январе 2019 года доля квартир-студий в структуре спроса находилась на уровне 30%, то в конце мая 2020 года этот показатель снизился до 23%. При этом увеличились доли однокомнатных квартир — с 42% до 44%, и двухкомнатных — с 22% до 26%. Спрос на трехкомнатное жилье остался на том же уровне. Девелоперы корректируют квартирографию своих жилых комплексов, адаптируясь к изменениям в предпочтениях потребителей. В результате квартиры, с одной стороны, становятся все более компактными и доступными по цене, с другой стороны — максимально функциональными, обеспечивающими комфортное проживание.



На рынке бизнес-класса Москвы квартира с объединенной кухней-гостиной — востребованный вариант, хотя бы один вариант такой планировки есть в 90% проектов. Вспомогательные помещения для хранения, гардеробные, а также мастер-спальни с отдельным санузлом можно встретить в более чем 80% проектов. Наличие данных трендов позволяет наиболее интенсивно аккумулировать спрос покупателей. В московских проектах «Главстрой» отмечено уверенное увеличение спроса на двухкомнатные квартиры площадью от 55 кв.м с обязательным наличием кухни-гостиной. Наличие мастер-спальни обязательно для 68% покупателей проектов «Главстрой», гардеробной — для 60%, больших или панорамных окон — более 75%. Трендом московских проектов высокого ценового сегмента, который особенно активизировался в 2020 году, стала ликвидность недвижимости. Более трети покупателей данного сегмента рассматривают покупку квартиры как инвестицию. Более 80% купивших следят за изменением рыночной стоимости недвижимости. Московские проекты «Главстрой» демонстрируют высокую динамику роста стоимости за период строительства: цена за квадратный метр в проектах увеличилась более чем на 50%.



В проектах комфорт-класса Подмосковья было отмечено увеличение доли формата «евро», квартир с максимальной функциональностью без лишних квадратных метров. В общем объеме спроса доля студий, однокомнатных и евро-двухкомнатных квартир составляет 55%, на двухкомнатные и евро-трехкомнатные приходится 35%, на трехкомнатные и евро-четырехкомнатные — 10%. Маленькие студии площадью до 20 кв.м постепенно уходят в прошлое, их доля за первое полугодия сократилась с 26% до 16%. Однако популярность небольших по площади однокомнатных квартир (до 32 кв. м) и евро-двухкомнатных (до 42 кв. м) остается на высоком уровне. Объем реализованного спроса с квартирами евроформата в первом полугодии 2020 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Стоит отметить и растущую популярность трех- и четырехкомнатных квартир формата «евро».



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