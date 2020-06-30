Пробка длиной в несколько километров затрудняет движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге. Затор растянулся от Богатырского проспекта до Васильевского острова.



Как сообщается в приложении «Ваш ЗСД», около 10:20 30 июня движение по Центральному участку ЗСД в южном направлении затруднил аварийный транспорт в правом ряду на вантовом мосту через Петровский фарватер. Помимо этого, из-за планового ремонта с 12:00 29 июня до 8:00 2 июля на участке от съезда с ЗСД на Приморский проспект до вантового моста через Петровский фарватер ограничены для движения две полосы слева.