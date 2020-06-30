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30.06.2020 12:06
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Ремонт и аварийный транспорт заткнули пробкой Центральный участок ЗСД

Пробка длиной в несколько километров затрудняет движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге. Затор растянулся от Богатырского проспекта до Васильевского острова.

Как сообщается в приложении «Ваш ЗСД», около 10:20 30 июня движение по Центральному участку ЗСД в южном направлении затруднил аварийный транспорт в правом ряду на вантовом мосту через Петровский фарватер. Помимо этого, из-за планового ремонта с 12:00 29 июня до 8:00 2 июля на участке от съезда с ЗСД на Приморский проспект до вантового моста через Петровский фарватер ограничены для движения две полосы слева.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД в южном направлении до сих пор составляет около 4 километров.

Ограничения движения, которые будут вводиться на Западном скоростном диаметре в июле в связи с плановыми работами по восстановлению дорожного покрытия, отмечены на карте.

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Комментарии (2)

Ганс-Дитрих Геншер
О, уже ремонт, отлично, бгг
SlawaPiter
Похоже постоять в пробках за деньги на ЗСД сильно поубавится...
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