Петербуржцам протянули «Ленточку». Ретейлер вывел в Петербург сервис экспресс-доставки

Сеть «Лента» вывела свой сервис экспресс-доставки «Ленточка» в Петербург.

Как сообщила компания 30 июня, на первоначальном этапе он будет доступен в Невском районе. Сборка заказов будет производиться в магазинах на проспекте Большевиков, д. 7, и Заневском проспекте, д. 71. Ассортимент — пять тысяч наименований.

Оформить заказ можно в приложении «Ленточка» с 9 до 21 часа. Минимальная сумма зависит от загруженности сервиса. Среднее время доставки — 30 минут.

Впоследствии зона покрытия будет расширена, сообщил директор по новым бизнесам компании «Лента» Дмитрий Скиба.