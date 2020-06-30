FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 11:39
2
Печать

Петербуржцам протянули «Ленточку». Ретейлер вывел в Петербург сервис экспресс-доставки

Сеть «Лента» вывела свой сервис экспресс-доставки «Ленточка» в Петербург.

Как сообщила компания 30 июня, на первоначальном этапе он будет доступен в Невском районе. Сборка заказов будет производиться в магазинах на проспекте Большевиков, д. 7, и Заневском проспекте, д. 71. Ассортимент — пять тысяч наименований.

Оформить заказ можно в приложении «Ленточка» с 9 до 21 часа. Минимальная сумма зависит от загруженности сервиса. Среднее время доставки — 30 минут.

Впоследствии зона покрытия будет расширена, сообщил директор по новым бизнесам компании «Лента» Дмитрий Скиба.

Ранее сервис доставки «Ленточка» заработал в Московской области, Москве и Череповце.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

262074151
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подxoдят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/lovesxx
f0ntan
Заневский находится в Красногвардейском районе, а не Невском. Будет интересно, если жители , кто ходит в эту Ленту на Заневском, не смогут оформить экспресс-доставку. А им будут говорить: у нас доставка в соседний Невский район
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний