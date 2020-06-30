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30.06.2020 11:28
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Автобус с туристами вспыхнул на «Сортавале» по дороге к ладожским шхерам

На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти утром 30 июня на ходу загорелся туристический автобус. Пассажиры успели выбраться.

Пожар произошел около 10 часов утра на 27-м километре Новоприозерского шоссе, в районе поворота на деревню Агалатово, сообщает 47News. Как рассказала изданию одна из пассажирок, Наталья, в автобусе находилось около 40 человек, которые ехали на экскурсию по ладожским шхерам.

«Должны были добраться до Сосново, затем — в сторону Приозерска. В дороге почувствовали сильный запах солярки, затем гари. Машина остановилась, все высыпали из салона, нас человек 40 было внутри», — сообщила она.

Возгорание, со слов очевидца, началось в моторном отсеке. Вскоре пламя охватило уже почти весь автобус, но автомобилисты «бесстрашно проезжали мимо», несмотря на ощутимый жар. Некоторые останавливались и пытались потужить пожар огнетушителями, но безуспешно.

Пострадавших, по данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в происшествии нет.

Поездка, со слов Натальи, организована туристической фирмой «Золотая пора». В компании изданию пообещали прокомментировать произошедшее позднее.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13429468" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13429468" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13429468" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: 47News

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Комментарии (11)

VF812
какие туристы?
Ilka101
Вообще-то экскурсии еще запрещены. Сама работаю в туристическом бизнесе. Ждем разрешения. А самые "умные" Уже работают. К тому же рассадка должна быть такая, что в автобусе человек 20 должно быть, не больше
262074151
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