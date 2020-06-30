Автобус с туристами вспыхнул на «Сортавале» по дороге к ладожским шхерам
На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти утром 30 июня на ходу загорелся туристический автобус. Пассажиры успели выбраться.
Пожар произошел около 10 часов утра на 27-м километре Новоприозерского шоссе, в районе поворота на деревню Агалатово, сообщает 47News. Как рассказала изданию одна из пассажирок, Наталья, в автобусе находилось около 40 человек, которые ехали на экскурсию по ладожским шхерам.
«Должны были добраться до Сосново, затем — в сторону Приозерска. В дороге почувствовали сильный запах солярки, затем гари. Машина остановилась, все высыпали из салона, нас человек 40 было внутри», — сообщила она.
Возгорание, со слов очевидца, началось в моторном отсеке. Вскоре пламя охватило уже почти весь автобус, но автомобилисты «бесстрашно проезжали мимо», несмотря на ощутимый жар. Некоторые останавливались и пытались потужить пожар огнетушителями, но безуспешно.
Пострадавших, по данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в происшествии нет.
Поездка, со слов Натальи, организована туристической фирмой «Золотая пора». В компании изданию пообещали прокомментировать произошедшее позднее.