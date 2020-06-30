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30.06.2020 11:19
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«Из любой ситуации есть выход». Владелец компании по производству наружной рекламы вновь запустил «двигатель торговли»

«Фонтанка» продолжает делиться с читателями историями участников проекта «Покупай у своих» — предприятий малого бизнеса, переживших суровые коронавирусные времена. Для читателей «Фонтанки» около двух тысяч участников проекта готовы делать серьёзные скидки.

Семь лет назад, будучи студентом, Артур Сокольников открыл бизнес — изготовление вывесок, которые в те времена собирал собственноручно. Сейчас в компании работают 34 человека, есть офис и цех площадью 634 кв. м.

«Основные продажи вывесок у нас в сфере В2В, поэтому активность резко упала в конце марта, несмотря на продолжение вложений в рекламу, — рассказывает Артур Сокольников. — Предприятия сферы услуг — основной наш заказчик, в апреле заявки приравнивались к нулю. В мае также было максимум 10% входящих относительно обычных периодов до кризиса». ⠀

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — эту фразу «Фонтанка» сегодня часто слышит от предпринимателей во время интервью, ее же вспомнил и Сокольников. «Изначально при потере заказов и прежних расходах на содержание компании я был почти уверен, что кто-то поможет и изменит дела в лучшую сторону: государство даст субсидии, арендодатель — отсрочки, банк — беспроцентный кредит, должники начнут отдавать деньги, а работники войдут в положение и согласятся на отсрочки зарплаты, — вспоминает Артур. — Но ничего из вышеперечисленного не произошло. Все эти ступеньки — от государства до сотрудников — оказались такими же утопающими и думали в тот момент, как выжить. Вывод тогда был один: как можно раньше откинуть все мысли о помощи и начать надеяться только на себя. Это помогло». ⠀

Владелец производства полного цикла, в свое время начавший бизнес с нуля, уверен, что из любой ситуации есть выход. «Предприниматель — от слова «предпринимать». Для меня бизнес приравнивается к образу жизни, и находить выходы всегда просто необходимо, — рассуждает Артур Сокольников. — Я понимал, что невозможно просто взять и сдаться, опустив руки. Твои сотрудники — это твоя семья. И просто так взять и бросить их я не мог. Это было дополнительной мотивацией сохранить компанию».

Однако, как оказалось, не все сотрудники считали рабочий коллектив своей семьей: в первые дни режима самоизоляции 10–15% персонала покинули фирму. «Этому способствовала задержка заработной платы, отсутствие веры в продолжение деятельности компании, потеря мотивации и т. д., — уверен Сокольников. — Но сейчас я понимаю, что эти сотрудники и не были так ценны и важны, а их обязанности распределили те, кто остался. Возможно, и сами сотрудники, ушедшие в другие компании, гораздо больше себя реализуют и также будут рады, что приняли такое решение. А тем, кто не бросил меня в трудную минуту, хочется сказать «спасибо» и двигаться дальше. Эти люди в очередной раз продемонстрировали преданность компании и веру в ее будущее».

Сейчас, когда ограничения постепенно снимаются, предприниматель благодарен судьбе за важный опыт: «Я ничуть не расстроен тем, что столкнулся с кризисом. Это лишь испытание для любого бизнеса, и порой просто необходимо получать такие встряски, чтобы твоя компания шагнула вперед! Кризис указал на многие ошибки ведения бизнеса, управления персоналом и дал толчок к онлайн-направлениям. За это точно можно поблагодарить, несмотря на огромное моральное истощение, постоянное напряжение и потерю 90% заказов».

Напоминаем, что в специальном разделе можно почитать опубликованные ранее рассказы участников проекта «Покупай у своих».

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Комментарии (1)

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