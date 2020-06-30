Петербург почти догнал Москву по умершим от коронавируса за сутки

В Петербурге за последние сутки в летальную статистику по коронавирусу внесли 31 умершего пациента. В Москве всего лишь на 4 смерти больше. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом 30 июня.

Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии в Северной столице умерли 1136 больных COVID-19, в Москве — 3796. В целом по России количество смертей составляет 9320.

Заболеваемость в Петербурге тоже начала расти. За минувшие сутки в городе зарегистрированы 253 инфицированных.