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30.06.2020 09:33
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Учёные рассказали о нашествии бобров на Арктику

Климатологи обнаружили, что в последние годы на Аляске и в других районах Арктики значительно выросло число бобров.

Как сообщает 30 июня «Газета.Ru» со ссылкой на EurekAlert, по данным немецкого Института Альфреда Вегенера (AWE), аномалия связана с тем, что таяние вечной мерзлоты создало комфортные условия для жизни и миграции бобров, а также с тем, что на них сейчас не так сильно охотятся.

Исследователи также раскрыли неожиданную роль бобров в глобальных климатических процессах. Изучая спутниковые снимки районов на западе Аляски за последние 20 лет, климатологи заметили, что число озер и других водоемов там значительно выросло. Ученые выяснили, что половина из них была построена бобрами: животные находят котловины старых озер, высохших еще до наступления ледниковой эпохи, и строят в них дамбы, которые приводят к тому, что эти водоемы заново заполняются водой. Этот процесс не только привел к появлению 56 озер, но и значительно ускорил таяние вечной мерзлоты, расположенной на дне бывших сухих котловин.

По прогнозам климатологов, около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия.

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