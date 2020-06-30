США ужесточили экспорт в Россию

Власти США ввели в действие ужесточённые экспортные ограничения в отношении России.

Как сообщает 30 июня ТАСС, извещение Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, отвечающего за экспортный контроль, было размещено в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства) ещё в апреле и вступило в силу через 60 дней после публикации.

Речь идёт о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, Китай и Венесуэлу. Новое правило расширяет трактовку понятия «военное использование», под него попадают все товары, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции. Расширяется и список товаров, для экспорта которых в три вышеперечисленные страны потребуется лицензия. В него включены оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и т. д. Ужесточаются требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай. В отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году.