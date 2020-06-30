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30.06.2020 09:21
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США ужесточили экспорт в Россию

Власти США ввели в действие ужесточённые экспортные ограничения в отношении России.

Как сообщает 30 июня ТАСС, извещение Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, отвечающего за экспортный контроль, было размещено в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства) ещё в апреле и вступило в силу через 60 дней после публикации.

Речь идёт о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, Китай и Венесуэлу. Новое правило расширяет трактовку понятия «военное использование», под него попадают все товары, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции. Расширяется и список товаров, для экспорта которых в три вышеперечисленные страны потребуется лицензия. В него включены оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и т. д. Ужесточаются требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай. В отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году.

Министр торговли США Уилбур Росс так объяснил новые правила: «Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки».

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Комментарии (1)

lietuva
Да плевать мы хотели на ваши пиндосовские ужесточения . Наши "Калибры" и "Цирконы" работают и без ваших "технологий двойного назначения" . Наши самолёты летают . Наши танки ездят . Наши пушки стреляют . Наши солдаты маршируют . Наши газопроводы строятся . По Крымскому мосту - мчатся теперь и грузовые поезда .
Засуньте свои санкции ...
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