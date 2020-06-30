Полиция нашла тех, кто огнём уничтожил три машины в Актёрском проезде. Подозреваемых сдал их пятилетний друг
Оперативники уголовного розыска выяснили, что возгорание трёх машин в Выборгском районе Петербурга не было случайным. На след возможных преступников полицию вывел откровенный мальчик пяти лет.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня, накануне вечером сотрудники в форме беседовали с родителями 13-летнего юноши. По данным полиции, он и его 10-летний приятель подожгли автомобиль на парковке дома 6А в Актёрском проезде. В итоге сгорели три легковые: «Митсубиси», «Ниссан» и «Шкода».
Перепуганных сорванцов сдал их пятилетний друг, который во время полицейского обхода проговорился. Он рассказал полицейским, что старшие товарищи хвастались, мол, подожгли машину на парковке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.