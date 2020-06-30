Кадыров дал распоряжение возобновить в Чечне железнодорожные пассажирские перевозки
В Чечне начинается третий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.
Как сообщает глава республики Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» 30 июня, пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител к нему теперь могут передвигаться свободно. Аэропорт «Грозный» работает в штатном режиме, в ближайшее время возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки.
В Чечне ходили слухи о новом режиме ограничений с 5 июля, но это всего лишь слухи, Кадыров развеял их. «В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня», - уверяет он.
На борьбу с COVID-19 в Чечне, по его словам, из федерального и республиканского бюджетов выделено 2 млрд 527 млн рублей, из них освоено уже 78%. Дополнительно РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 700 млн рублей в качестве финансовой помощи и более 1,6 миллиона продуктовых наборов.
По данным на 29 июня, в Чечне за сутки выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии вирус был обнаружен у 1708 человек, 1181 выздоровели. В целом по России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 29 июня, зафиксировано 641,1 тысячи зараженных, более 9 тысяч умерли.
Третий этап выхода из самоизоляции начал также островной регион России Сахалин. Там сняли ограничения на численность посетителей массовых мероприятий.