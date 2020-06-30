FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 08:55
0
Печать

Кадыров дал распоряжение возобновить в Чечне железнодорожные пассажирские перевозки

В Чечне начинается третий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/ramzan" class="_">vk.com/ramzan</a>
Кадр из видео в vk.com/ramzan

Как сообщает глава республики Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» 30 июня, пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител к нему теперь могут передвигаться свободно. Аэропорт «Грозный» работает в штатном режиме, в ближайшее время возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки.

В Чечне ходили слухи о новом режиме ограничений с 5 июля, но это всего лишь слухи, Кадыров развеял их. «В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня», - уверяет он.

На борьбу с COVID-19 в Чечне, по его словам, из федерального и республиканского бюджетов выделено 2 млрд 527 млн рублей, из них освоено уже 78%. Дополнительно РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 700 млн рублей в качестве финансовой помощи и более 1,6 миллиона продуктовых наборов.

По данным на 29 июня, в Чечне за сутки выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии вирус был обнаружен у 1708 человек, 1181 выздоровели. В целом по России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 29 июня, зафиксировано 641,1 тысячи зараженных, более 9 тысяч умерли.

Третий этап выхода из самоизоляции начал также островной регион России Сахалин. Там сняли ограничения на численность посетителей массовых мероприятий.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/ramzan" class="_">vk.com/ramzan</a>
Кадр из видео в vk.com/ramzan

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний