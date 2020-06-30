В Чечне начинается третий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.

Как сообщает глава республики Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» 30 июня, пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител к нему теперь могут передвигаться свободно. Аэропорт «Грозный» работает в штатном режиме, в ближайшее время возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки.

В Чечне ходили слухи о новом режиме ограничений с 5 июля, но это всего лишь слухи, Кадыров развеял их. «В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня», - уверяет он.