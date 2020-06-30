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30.06.2020 08:28
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По Крымскому мосту начинают ходить грузовые поезда

Открывается движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста. Сегодня, 30 июня, там проследуют два первых состава навстречу друг другу – один с материка, другой с полуострова.

По данным РИА «Новости», в церемонии открытия движения планируют принять участием министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, глава Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Дитриха, благодаря открытию движения стоимость перевозки по этому маршруту основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится в среднем на 30-50%.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый длинный в России и Европе, 19-километровый. Он предназначен для движения и автомобильного транспорта, и поездов. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года.

Фото: www.most.life
Фото: www.most.life

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Комментарии (6)

Piter4452
Осталось решить проблему с водой, поставить стену и забыть об Украине.
lietuva
Прекрасная новость ! Если и без грузового железнодорожного сообщения - РОССИЙСКИЙ Крым не особо обламывался , то теперь вообще замечательно всё будет . Спасибо Президенту , крымчанам и "Вежливым людям" за то , что Крым вернулся в родную гавань .
Youngmaster
Молодцы, за Перекопом заполыхали, как обычно. Хохлядям страдать.
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