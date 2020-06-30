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30.06.2020 08:06
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«Четыре «Газели» успели выгнать». Пожар на Пискарёвском локализован

Пожар на Пискарёвском проспекте, 150, локализован. Движение по проспекту в направлении от КАД по-прежнему перекрыто.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сейчас огнеборцы работают по второму номеру сложности.

Сообщение о возгорании ангаров, напомним, поступило в службу «01» 30 июня в 5:25. В 5:42 ранг повысили до № 2, в 6:25 – до № 3. В 7:10 была дана локализация пожара и отказ от «тройки».

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Два металлических ангара продолжают тушить 153 человека с использованием 37 единиц техники от РСЧС, сведения о пострадавших не поступали.

По предварительной информации «Фонтанки», коммерческие складские помещения принадлежат ОАО «ПГСК», пожар начался с ангара, арендованного ООО «Маяк» для заготовки вторсырья. Рядом находится таможенный терминал.

Мощный столб дыма видно из соседних районов: с Удельной, Парнаса, отмечают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ангар с мусором загорелся, у нас четыре «Газели» успели выгнать, - рассказывает подписчик группы Александр. – Там уже пошли бытовки гореть».

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