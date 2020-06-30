«Четыре «Газели» успели выгнать». Пожар на Пискарёвском локализован
Пожар на Пискарёвском проспекте, 150, локализован. Движение по проспекту в направлении от КАД по-прежнему перекрыто.
Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сейчас огнеборцы работают по второму номеру сложности.
Сообщение о возгорании ангаров, напомним, поступило в службу «01» 30 июня в 5:25. В 5:42 ранг повысили до № 2, в 6:25 – до № 3. В 7:10 была дана локализация пожара и отказ от «тройки».
Два металлических ангара продолжают тушить 153 человека с использованием 37 единиц техники от РСЧС, сведения о пострадавших не поступали.
По предварительной информации «Фонтанки», коммерческие складские помещения принадлежат ОАО «ПГСК», пожар начался с ангара, арендованного ООО «Маяк» для заготовки вторсырья. Рядом находится таможенный терминал.
Мощный столб дыма видно из соседних районов: с Удельной, Парнаса, отмечают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ангар с мусором загорелся, у нас четыре «Газели» успели выгнать, - рассказывает подписчик группы Александр. – Там уже пошли бытовки гореть».