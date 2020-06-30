Пора доставать зонтики. В Санкт-Петербург пришли дожди, хотя по-прежнему очень тепло: температура держится на верхней границе нормы или даже чуть выше.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе ожидается дождь, во второй половине дня местами ливни, грозы с сильным порывистым ветром. Ночью было тепло – 14-16 градусов, днём – 23-25 градусов. Атмосферное давление понижается.

За 58-летнюю историю погодных наблюдений 30 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 11 до 22 градусов тепла. Самое холодное 30 июня зафиксировано в 1975 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4 градуса. Самое тёплое – в 2011 году, плюс 29, напоминает «Яндекс». В ближайшие часы, по его прогнозу, в городе выпадет 12,66% месячной нормы осадков.