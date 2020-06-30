Пора доставать зонтики. В Санкт-Петербург пришли дожди, хотя по-прежнему очень тепло: температура держится на верхней границе нормы или даже чуть выше.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе ожидается дождь, во второй половине дня местами ливни, грозы с сильным порывистым ветром. Ночью было тепло – 14-16 градусов, днём – 23-25 градусов. Атмосферное давление понижается.
За 58-летнюю историю погодных наблюдений 30 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 11 до 22 градусов тепла. Самое холодное 30 июня зафиксировано в 1975 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4 градуса. Самое тёплое – в 2011 году, плюс 29, напоминает «Яндекс». В ближайшие часы, по его прогнозу, в городе выпадет 12,66% месячной нормы осадков.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются и в первый день июля. Они собьют температуру до 19-21 градуса. 2 июля тоже возможны небольшие дожди, при этом начнут повышаться и давление, и температура – до 21-23 градусов.
Температура воды, по данным Росгидромета на 29 июня, составила: в Неве плюс 20,7 градуса, в курортной зоне Финского залива – плюс 20-21 градус.
Этот июнь в Петербурге оказался аномально жарким и очень грозовым. Самая разрушительная буря прокатилась по городу 18 числа, когда за два часа выпало больше половины месячной нормы осадков, и погибли два человека: маленький мальчик и взрослый мужчина.