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30.06.2020 07:15
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Было бы жарко, если бы не дождь: в Петербурге настало время гроз

Пора доставать зонтики. В Санкт-Петербург пришли дожди, хотя по-прежнему очень тепло: температура держится на верхней границе нормы или даже чуть выше.

Фото: Автор фото – Антон КУбышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе ожидается дождь, во второй половине дня местами ливни, грозы с сильным порывистым ветром. Ночью было тепло – 14-16 градусов, днём – 23-25 градусов. Атмосферное давление понижается.

За 58-летнюю историю погодных наблюдений 30 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 11 до 22 градусов тепла. Самое холодное 30 июня зафиксировано в 1975 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4 градуса. Самое тёплое – в 2011 году, плюс 29, напоминает «Яндекс». В ближайшие часы, по его прогнозу, в городе выпадет 12,66% месячной нормы осадков.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются и в первый день июля. Они собьют температуру до 19-21 градуса. 2 июля тоже возможны небольшие дожди, при этом начнут повышаться и давление, и температура – до 21-23 градусов.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru

Температура воды, по данным Росгидромета на 29 июня, составила: в Неве плюс 20,7 градуса, в курортной зоне Финского залива – плюс 20-21 градус.

Этот июнь в Петербурге оказался аномально жарким и очень грозовым. Самая разрушительная буря прокатилась по городу 18 числа, когда за два часа выпало больше половины месячной нормы осадков, и погибли два человека: маленький мальчик и взрослый мужчина.

Фото: Автор фото – Антон КУбышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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